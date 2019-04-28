中國再爆假疫苗！官方證實：包括孕婦已有38人接種

2019-04-28 18:29

〔即時新聞／綜合報導〕中國有網友日前爆料，海南醫院為民眾注射假的子宮頸癌疫苗，引發輿論譁然。海南省衞生健康委員會今（28）日表示，該醫院確實有違法情事，且已知有38人注射疫苗，相關單位已介入調查。

綜合中媒報導，中國九價HPV疫苗於去年5月底才上市，然而海南博鰲銀豐康養國際醫院去年1月悄悄販售，比首批疫苗早了近5個月，來源可疑。

網友「王曦Anna」22日在微博爆料，稱海南博鰲銀豐康養國際醫院販售的九價HPV疫苗是假疫苗，不僅其中有部分批次來源涉非法走私，還有吉林某處工廠生產不明成分的藥水，文章也附了收據和對話紀錄佐證，引發輿論關注。另外，有民眾早在上個月24日便提出檢舉，稱自己的孕妻已在該醫院注射HPV疫苗，接獲警方通知其為假疫苗。

海南省衞生健康委員會28日表示，該醫院違法收費，已有38人接種來源有疑慮的疫苗，雖然1個月前便已接獲舉報，但「情況複雜」，目前仍在調查中，無法向媒體公開具體情況。

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