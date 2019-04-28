中國狠招! 招募美公民當間諜

2019-04-28 16:52

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國務院辦公室管理專員克萊彭（Candace Marie Claiborne）日前出庭認罪，坦承多年來收受中國情報人員的金錢，並提供國務院內部文件給中國，此事引發外界關注。華爾街日報27日引述美國情報官員的分析指出，最近的一系列間諜案件，顯示中國招募許多美國公民，作為其竊取美國機密戰略的一部分，威脅美國國家安全。

報導指出，美國高層執法及情報官員警告，中國間諜活動，包括竊取政府機密以及掠奪企業和學術界的知識產權等，是目前最嚴重的長期戰略威脅。最近在舊金山舉行的一次安全會議上，多位官員指出，中國間諜無所不在，手法超越過去的傳統間諜，令俄羅斯等國瞠乎其後，而且招募目標已擴大到美國公民，招募已離職的CIA官員，似乎是一種新趨勢。

前CIA官員艾瑟（Jeff Asher）指出，這個新趨勢可能與網路駭客2015年盜取美國人力管理辦公室（the U.S. Office of Personnel Management）2,000多萬份文件有關，該等文件包括政府雇員的背景調查記錄。美國認為該駭客與中國有關，但是北京否認。

華爾街日報指出，中國擴大招募目標，找尋過去可能認為不會被利誘的對象，通過現金和禮物，以及更隱蔽的溝通管道，要求新進人員進行更細密的任務。

除了美國前國務院員工提供中國官員內部文件外，前美國情報官員馬洛里（Kevin Mallory）將在5月中旬被判刑，他在去年被定罪，因為他向中國提供他在美國情報部門工作時獲得的信息，部分材料是機密資料。

61歲的馬洛里在1990年代任職於CIA，2000年初期則是國防情報局（Defense Intelligence Agency，DIA）官員。他給中方的情報資料包括DIA一份簡報檔，內容涉及DIA在中國的線民資料。

此外，前DIA官員漢森（Ron Rockwell Hansen）3月間在猶他州的聯邦法院，承認過去4年向中國傳遞美國國防情報，獲得80萬美元報酬。

美國官員認為中國的間諜威脅超過俄羅斯等其它對手國，部分原因是中國投入大量的人力和經濟資源，努力滲透美國。

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