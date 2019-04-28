東亞藏恐怖份子？斯里蘭卡爆炸案主嫌 被證實曾訪日講道

2019-04-28 14:06

〔即時新聞／綜合報導〕斯里蘭卡21日發生連續爆炸案，已知359人死亡，超過500人受傷，官方已證實主嫌伊斯蘭極端份子哈希姆（Zahran Hashim）已於恐攻中死亡。令人震驚的是，哈希姆已被證實曾接受日本穆斯林的邀請前往日本講道。對此日本網友感到相當震撼，這代表激進伊斯蘭教派在東亞也擁有人脈，日本發生恐攻的機率也大幅提升。

據日媒《每日新聞》報導，斯里蘭卡當地媒體指出，哈希姆於2009年曾接受日本穆斯林的邀請，並前往日本講道。對此，策劃連續爆炸恐攻的穆斯林激進組織「國家一神教團」（NTJ）的代表昨（27）日接受《每日新聞》電話採訪，竟然證實教團創立人哈希姆確實曾待在日本一段時間。

此消息一出，不少日本網友都感到相當錯愕與恐慌，認為這不僅代表日本國內有人與恐怖份子有通話管道，甚至可能擁有高度相同的思想，必須在出現恐攻事件前盡速修法，「這不能當玩笑，代表他擁有日本的人脈，也代表日本發生恐攻的可能性上升」、「斯里蘭卡的伊斯蘭社群力量並不大，但仍發生這種事情，真的不能掉以輕心」。

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