美中俄將從阿富汗撤軍 以換取塔利班不再支持恐怖主義

2019-04-28 11:38

〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗的塔利班組織於26日與美國、中國、俄羅斯達成一項重要和平協議，3國承諾將從阿富汗撤軍，而做為交換條件，塔利班組織將不再援助任何外國恐怖分子。美方特使表示，這個協議對於終止戰爭而言是一次「重大的里程碑」。

根據《法新社》報導，由美國國務院發出的聲明中提到，「作為整體和平進程的一部分，美、中、俄3方將會有秩序且負責任地撤出軍隊」，而塔利班組織也承諾，將「共同打擊伊斯蘭國（IS）並切斷與蓋達組織（Al-Qaeda）的連結」，且保證「在塔利班組織可控制的範圍內，不會有任何威脅他國的情事發生」。

2001年的911恐怖攻擊期間，塔利班組織曾為發起攻擊的蓋達組織提供庇護。而過去幾年間，中國也持續加強在阿富汗的軍事與經濟行動，以避免阿富汗武裝分子涉入以穆斯林為大宗的新疆地區問題。

美方特使Zalmay Khalilzad表示，「很高興在終止戰爭的路上又達成了最新的國際共識，我們終於可以保證再也不會有出自於阿富汗的恐怖主義」，他認為「該做的事還很多，但這是很重要的里程碑」。

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