鼻酸！相守40年 妻子猝逝他伴屍1個月

2019-04-28 08:32

〔即時新聞／綜合報導〕香港一對夫妻相守40年，無兒無女，只有兩人相依為生，不料，1個月前妻子猝逝，68歲的繆伯驚惶、不捨，持續伴著老半的屍體生活，直到前天深夜，鄰居受不到臭味報警，才揭發讓人鼻酸的一幕。

香港《明報》報導，當鄰居會同警方到達時，繆妻躺在床上，屍體已腐爛發臭，現場也沒有長期服用的藥物，只是繆伯情緒激動，被警方以涉嫌非法處理屍體而逮捕，昨天一早，繆伯感到不適，被送往醫院急救，截至目前，還沒有做筆錄及口供。

據初步了解，繆伯向警方說，他夫妻結婚40年，十分恩愛，沒有生育子女，但太太在一個月前睡夢中離世，他感到惶恐，也不捨，就一直將她遺體安放在床上，兩人依日夜相對。

這次有多位鄰居都聞到「死老鼠味」，也有人向管委會投訴，曾有鄰居去拍繆伯家門，有開一下門，鄰居沒有深究。

鄰居也說，繆氏夫妻很少跟鄰居交談，也很少出門，但去年底，繆伯曾跌倒頭破血流，繆太報警求助後送醫，住院近2個月才回家，兩人會相伴、拿著拐杖出門購物。

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