「世界尊敬的百大日本人」女鬼貞子、蒼井空同上榜

2019-04-28 07:33

〔即時新聞／綜合報導〕相隔10年之後，日本Newsweek（ニューズウィーク日本版）再次發表「世界尊敬的百大日本人」（世界が尊敬する日本人100）專題，結果，AV女優蒼井空、搞笑藝人渡邊直美、花式溜冰選手羽生結弦都入選，而最意外的是，女鬼貞子和虛擬YouTuber絆愛（キズナアイ）也在入選名單中。

貞子影視版中「爬行」劇照成為經典，報導在「引用」貞子的說法，對得獎感到十分榮幸，直言「當初有爬出電視顯示器實在太好了。」，亦向作家鈴木光司的及導演中田秀夫致謝。

子是日本作家鈴木光司小說《午夜凶鈴》中的角色，書中名字叫山村貞子，通稱貞子，書中貞子是陰陽人，但後來影視版改為女性，故事中，貞子擁有世間罕見的美麗，卻是個得了罕見遺傳病「睪丸性女性症候群」的陰陽人，也擁有可以控制人類生死的超能力。

在最新一期的日本Newsweek，製作了「世界尊敬百大日本人」，獲選的100人中，包的「天才、鬼才、異才（傑出的才能）」，重點是，他們都是「活躍於世界的日本天才」，共分4個領域，除了上述人員之外，藝術家草間彌生，漫畫《柯南》作者青山剛昌、教人斷捨離的「整理女王」近藤麻理恵、導演是枝裕和、日本#MeToo第一人伊藤詩織等。

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