暗嗆拜登？ 72歲的川普：我很年輕

2019-04-27 19:19

〔編譯張沛元／綜合報導〕現年72歲的美國總統川普26日在白宮外被記者問到，要多大年紀才算是老到無法當總統時說，「我覺得自己就像個年輕人，我很年輕」。

川普還說，他是最年輕的人，又年輕又活力充沛。他這番與事實不符的發言，疑針對25日宣布參選2020年美國總統的民主黨籍前副總統拜登（Joe Biden）。相較於現年76歲的拜登（1942年11月生），1946年6月生的川普，確實比拜登小4歲，但實在很難被稱為年輕；川普自稱年輕，應該只是打趣。

當記者追問、是否覺得拜登老到無法當總統，川普說，他不會說誰老到無法當總統，「但我知道他們全部都讓我看起來很年輕，除了年紀，還有活力。」川普所謂的「他們全部」，顯然意指現已多達20人的民主黨總統候選人黨內初選參選者；但這群民主黨大軍中，有不少人才3、40歲，遠比川普來得年輕。

但令人玩味的是，目前投身民主黨總統候選人黨內初選的20人中，支持率最高的拜登與佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders），正好也是年紀最大的2名參選人。1941年9月出生的桑德斯，目前77歲。

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