比貓更欠揍的動物！屁孩鸚鵡影片讓超過300萬人笑瘋

2019-04-27 20:13

〔即時新聞／綜合報導〕貓咪機車的個性常常讓人感到既憤怒又好笑，但推特上最近有隻超夯的鸚鵡，證明了「比貓更機X的就是鸚鵡」，欠揍的模樣逗笑數百萬名網友。

有網友最近在推特上傳了1支寵物鸚鵡的影片，影片中1隻綠色的鸚鵡聰明地推倒放在桌上地寶特瓶後，得意地朝著鏡頭跳了幾下，並發出炫耀的叫聲，這隻聰明的鸚鵡推倒1個水瓶後，甚至不罷休地推倒了第2個。

飼主錄下這段影片後，將影片上傳推特，並在推文中無奈地表示，「鸚鵡真是最有智慧的動物」，影片上傳不到5天，就已經有超過320萬次觀看。其他網友看到後，有不少同樣飼養鸚鵡的飼主也紛紛上傳自家聰明可愛的鸚鵡的影片。

其他網友則表示「（鸚鵡）好自私又好可愛」、「鸚鵡也太聰明」，還有網友笑說「比貓更機X的就是鸚鵡！！！」、「屁孩無誤」、「好欠揍，誰教他的哈哈哈」。

يطيح القارورة وبعدها ينط مبسوط بالإنجاز… فعلاً البغبغانات أكثر الحيوانات عندها خفة دم ????♥️ pic.twitter.com/pmX2w2WeVg — ميستيك ???? （@mys2ique） 2019年4月23日

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