最愛人情味！ 南韓民眾5月黃金連假 海外旅遊首選台北

2019-04-27 19:39

〔即時新聞／綜合報導〕根據統計，去年約有101萬南韓民眾來台灣觀光，是訪台數量前5大國家。最近，南韓網路旅行社Trip.com公布一項調查顯示，南韓民眾5月「黃金連假」（4月30日至5月6日）期間，海外旅行地的首選是擁有溫馨人情味的台北。

根據南韓媒體《News 1》報導，從4月30日至5月6日，南韓民眾將迎來為期約一週的「黃金連假」，選擇趁此假期出國旅遊的民眾逐年增加。其中，南韓網路旅行社Trip.com公布一項調查顯示，南韓民眾海外旅遊目的地的首選是台北，其次依序是上海、香港、菲律賓長灘島、青島。

南韓網路旅行社Trip.com表示，越來越多南韓民眾選擇在此連假期間，與家人、朋友、戀人出國旅行，旅客多半以「短時間飛行」、「距離較近」的鄰國等條件，選擇旅遊目的地。因此，飛行時間只要約2個半小時的台北，便成了南韓觀光客偏愛的旅遊地。此外，台北陽光明媚的溫暖天氣、符合南韓人口味的料理、不輸給日本的溫泉、別樣的景觀及溫馨的人情味等，也都是吸引南韓民眾的原因。

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