擴大施壓馬杜洛政權 美宣布制裁委內瑞拉外長

2019-04-27 04:13

〔中央社〕美國擴大施壓欲將委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）拉下台，今天宣布對委國外交部長阿雷亞薩（Jorge Arreaza）施以制裁。

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）今天聲明：「對於非法的馬杜洛政權剝奪委內瑞拉人民財富、人道和民主權利，美國不會袖手旁觀。」他同時宣布封鎖阿雷亞薩在美國的任何資產。

為尋求扶正反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）為委國總統，這項制裁是美國對委國高層最新的打擊動作。

儘管之前的大多制裁都是指官員貪腐或違反權利，但美國財政部今天卻未援引特定違反項目，而是依阿雷亞薩的外長角色施以制裁。

阿雷亞薩在推特做出回應，將制裁與他前一天前往聯合國訪問時對抗美國「有罪的封鎖」委內瑞拉相互連結，並說他所聽到的反應顯示「我們所走的路是正確方向」。

自1月美國和多數拉丁美洲國家宣布馬杜洛為非法政權以來，新聞記者出身的阿雷亞薩已數度前往紐約，代表委國在聯合國發聲。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/