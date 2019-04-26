美國代理防長怒噴「F開頭」髒話 稱F-35戰機計畫搞砸了！

2019-04-26 23:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部一份報告指出，代理國防部長夏納翰（Patrick Shanahan）曾痛批F-35計畫有問題，甚至飆出「F開頭（f----d up）」的髒話。對此，夏納翰表示，自己並非批評F-35戰機，而是針對該計畫提出質疑。

根據《CNN》報導，夏納翰被認為涉嫌替前東家波音公司護航，多次貶低該公司競爭對手、F-35戰機的開發商洛克希德馬丁（Lockheed Martin），引起相關單位注意，並展開調查。而他對F-35戰機計畫的報告中，怒飆F開頭髒話一事也因此被放大檢視。

根據一份調查報告所示，「由於零件短缺，有30%的F-35戰機無法在2018年5月至11月期間飛行」，報告也指出「國防部累積了4300架F-35的修復零件」，檢察總長調查後認為，夏納翰批評F-35計畫一事，並無不當與不道德的行為。

檢調人員表示，夏納翰向他們強調，飆髒話並非批評F-35戰機本身，他認為F-35是非常出色的戰機。夏納翰告訴他們，自己所批評的對象是「整個計畫」，而檢調人員也同意夏納翰的說法。此外，檢調人員也認為，夏納翰所提出的批評，是對此計畫有一定程度的現實表現。

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