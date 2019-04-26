查水表？ 香港六四紀念館重新開幕 消防員登門「查漏氣」

2019-04-26 17:24

〔即時新聞／綜合報導〕位於香港的「六四紀念館」，今天（26日）終於重新開幕。不過才開幕半小時，竟然就有消防人員上門「查水表」？原來是有人通報該館疑似有不明氣體洩漏，經消防人員上門查看，證實只是虛報。

綜合外媒報導，六四紀念館先前與原址所在大樓有行政、法律上的糾紛，因而在2016年閉館。經香港支聯會（香港市民支援愛國民主運動聯合會）多方尋覓，終於找到新地點，於今天中午重新開幕。

不過，重新開幕的同時，大樓樓下也有數十名自稱當地居民與「愛港人士」者群聚抗議，批評紀念館擾民，也質疑紀念館重新裝修大樓造成安全疑慮。

對此，支聯會主席何俊仁回應，紀念館主要作為展覽用途，相信參觀者都會守規矩，工作人員也會引導參觀者禮讓大樓用戶先行使用電梯。何俊仁也強調，歷經先前蓄意破壞的事件後，已經加強安全監控措施，他警告「那些滋事者已經做過一次，希望他們收手」。

巧的是，才剛開幕不到半小時，就有多名消防員踏入館內。他們表示政府單位接獲通報，指出該館疑似有不明氣體洩漏，館方於是讓他們進入館內巡視。檢查數分鐘後證實一切只是虛報，消防人員隨即離去。

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