笨賊掉進柱子裡受困 警方示意圖讓網友笑到快升天

美國德州有竊嫌掉進柱子裡，警方畫的受困示意圖讓網友笑傻。（圖擷自Wharton Police Department臉書）

2019-04-26 16:25

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州沃頓（Wharton）警方近來破獲了一起CVS連鎖藥局入室偷竊案，將藏身在天花板上的3名小偷逮捕後看似一切順利，但警察這時驚覺有第4名竊賊掉進屋外的柱子裡受困，連忙先將其救出再帶回審訊，而警方為此畫的示意圖讓不少網友笑到快要升天。

據《ABC》報導，沃頓警方透露，在接獲通報後，員警們立刻前往遭偷竊的CVS藥局並建立包圍網，進入店內沒過多久就透過梯子在天花板找到3名嫌犯，他們隨即乖乖爬梯子下來讓警方上銬。

孰料，有第4名竊嫌在躲藏期間落入空柱內無法脫身，經由警察的幫忙才得已脫困，但也同樣被上銬逮捕，沃頓警方已公布4人姓名，並以入室竊盜等罪嫌偵辦。

不過，沃頓警方將示意圖和現場照片公布在臉書後，立刻引起網友噴笑，因為其簡單又童趣的筆劃讓人很難和嚴謹的警察連結在一起，不少網友直呼他們超愛員警們的畫畫方式，還有人盛讚示意圖畫得非常棒，看過之後彷彿自己也來到了現場。

網友隨後也貼出惡搞圖，將嫌犯檔案照中那位掉進柱子的竊嫌，換成警方示意圖的簡單人像，同樣讓不少臉書用戶笑到「併軌」。

竊嫌實際受困畫面。（圖擷自Wharton Police Department臉書）

警方將4名小偷全數逮捕歸案。（圖擷自Wharton Police Department臉書）

嫌犯檔案照被網友惡搞，掉入柱子的竊賊換成警方示意圖裡的簡單畫像。（圖擷自Wharton Police Department臉書）

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