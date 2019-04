CIA破例開設IG帳號 首PO照片暗藏玄機

2019-04-26 14:45

〔即時新聞/綜合報導〕專門負責情報收集工作,甚至展開暗殺活動的美國中央情報局(CIA)繼推特與臉書後,更破例開設Instagram官方帳戶,首PO照片是一張辦公桌,寫道「我用我的小眼睛偷窺」(I spy with my little eye)。

綜合媒體報導,中央情報局25日開設Instagram帳號,同時放上歷史性的首張IG照片,一張看似普通的辦公桌,暗藏許多玄機,桌面上出現中國、波斯灣的地圖,外國鈔票,一個供銷毀機密的碎紙袋,寫著阿拉伯文的筆記本等等,還有一個寫著「我想環遊世界」的存錢筒,椅子上放著偽裝用的假髮。

充滿吸引力與神祕感的照片立刻引來網友好奇,中情局也透過聲明直接表示,開設Instagram帳號是為了吸收新血入局,儘管不能放上秘密地點的自拍,但也能讓網友一窺情報員的日常,「我們希望激發用戶對中情局的好奇,來了解CIA全球任務的多個面向,讓我們可以到其他人所不能到的地方、做其他人所不能做的事。」

中情局早在2014年6月6日就開設推特和臉書帳號,但IG使用者大多為30歲以下網友,中情局想樣與更多年輕族群接觸,加碼開設IG帳號。

還想看更多新聞嗎?歡迎下載自由時報APP,現在看新聞還能抽獎,共9萬個中獎機會等著你:

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法: https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/