CIA破例開設IG帳號 首PO照片暗藏玄機

2019-04-26 14:45

〔即時新聞／綜合報導〕專門負責情報收集工作，甚至展開暗殺活動的美國中央情報局（CIA）繼推特與臉書後，更破例開設Instagram官方帳戶，首PO照片是一張辦公桌，寫道「我用我的小眼睛偷窺」（I spy with my little eye）。

綜合媒體報導，中央情報局25日開設Instagram帳號，同時放上歷史性的首張IG照片，一張看似普通的辦公桌，暗藏許多玄機，桌面上出現中國、波斯灣的地圖，外國鈔票，一個供銷毀機密的碎紙袋，寫著阿拉伯文的筆記本等等，還有一個寫著「我想環遊世界」的存錢筒，椅子上放著偽裝用的假髮。

充滿吸引力與神祕感的照片立刻引來網友好奇，中情局也透過聲明直接表示，開設Instagram帳號是為了吸收新血入局，儘管不能放上秘密地點的自拍，但也能讓網友一窺情報員的日常，「我們希望激發用戶對中情局的好奇，來了解CIA全球任務的多個面向，讓我們可以到其他人所不能到的地方、做其他人所不能做的事。」

中情局早在2014年6月6日就開設推特和臉書帳號，但IG使用者大多為30歲以下網友，中情局想樣與更多年輕族群接觸，加碼開設IG帳號。

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