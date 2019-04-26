她39歲已產下44名小孩 丈夫卻以「受了詛咒」拋棄她...

2019-04-26 14:47

〔即時新聞／綜合報導〕一名烏干達女子因擁有比一般人還大的卵巢，所以無法使用避孕藥避孕，現年39歲就產下44名子女，由於孩子太多遭丈夫遺棄，她便獨立扶養這些小孩。

綜合外媒報導，娜芭坦茲（Mariam Nabatanzi）在12歲時就結婚，在誕下第一對雙胞胎後，被醫生檢查出有個異常大的卵巢，並得知避孕藥恐對她的身體造成危害，所以無法使用避孕藥避孕，現年39歲的她共誕下了6對雙胞胎、4個3胞胎及5個4胞胎，總共44名子女，不過有6名小孩不幸過世。

報導表示，3年前娜芭坦茲及38名小孩遭到丈夫以「受了詛咒」的理由遺棄，她便一人獨力扶養這些小孩，他們一家人擠在4個水泥磚和鐵皮屋頂所蓋成的房子裡，由大孩子照顧其他小孩子，每個人都要學習做飯等家事。

娜芭坦茲表示，一家人一天便要吃掉25公斤的麵粉，更不用說是珍貴的魚或肉，那些都太過奢侈，由於娜芭坦茲無法負擔龐大的生活支出，23歲的大兒子伊凡（Ivan Kibuka）不得不輟學幫忙負擔家計，她說：「由於自己童年相當艱辛，即便現在生活困苦，都不想放棄孩子，最大的願望是希望孩子都能快樂長大。」

報導指出，在烏干達中生愈多個孩子並不罕見，一般女性會生產5至6個小孩，不過娜芭坦茲23歲就已產下25名子女，數量龐大到成了傳奇性的人物。

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