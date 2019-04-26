退出中導合約後 美國研擬替代版本

2019-04-26 11:33

〔即時新聞／綜合報導〕今年2月2日，美國宣布退出與俄羅斯於1987年簽訂的《中短程導彈條約》（Intermediate-Range Nuclear Forces， INF ）之後，美國又有了新一步的動作。根據CNN報導，白宮目前正在進行一項跨部門協議，擬定一些新的方案提供川普做選擇，期望能夠提出一些新的核武管制方案，與中國和俄羅斯協商。

根據俄國媒體《獨立報》在3月28日的報導，中國是全世界擁有最多中短程導彈的國家，而根據《新頭殼》的報導指出，美國退出《中短程導彈條約》的做法，被許多輿論認為是為了抗衡未加入該合約的中國。

綜合報導指出，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在這個月曾向美國國會表示，川普總統期望能夠提出更好的武器管制協議，以便制衡俄羅斯和中國的核子武器，但川普總統至今並未提出一個明確的時間表，也還沒有對這兩國提出相關構想。

然而，如同先前《獨立報》所報導的，俄羅斯軍事專家卡申（Vasily Kashin）曾表示，中國是否會願意接受美國單方面的軍備裁減，其實機率是很低的，但若是能將朝鮮、韓國、印度和巴基斯坦等擁有中短程導彈的國家也納入軍事管制之中，或許是中國可能妥協的方法。

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