批川金2會時美方不友好 金正恩：半島和平取決於美態度

2019-04-26 11:02

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷與北韓國務委員會委員長金正恩，25日在俄羅斯遠東城市海參崴（Vladivostok）舉行首次高峰會談，南韓媒體指出，金正恩指責美方在川金二會時態度不友好，強調朝鮮半島和平取決於美方日後的態度。

根據《韓聯社》報導，金正恩在會中表達對美方不友善態度的不滿，他表示，朝鮮半島地區局勢目前已因此陷入僵局，並有可能重回原點，北韓方面將為應對一切做好準備。

金正恩此前曾在最高人民會議上發表施政演說時指出，美方若以正確態度尋找雙方達成共識的方式，並提議舉行第三次兩國峰會，北韓方面願意再一次參與會談，將耐心等待美方決定直到今年年底。

本報此前報導，為擺脫國際制裁的困境，金正恩近期在外交上頻頻出招。在普金會前，金已與中國國家主席習近平舉行4次「習金會」、與南韓總統文在寅舉行3次「文金會」、與美國總統川普舉行2次「川金會」。

2月在越南河內的「川金二會」破局，金此次訪俄反映其亟欲對華府施加更大壓力，並展現其獨立於北京之外，同時提升他在北韓國內的形象，傳達平壤在外交上並不孤立的訊息。

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