香港親中媒體打壓佔中9子 報導被爆引述假新聞

2019-04-26 00:43

〔即時新聞／綜合報導〕香港西九龍裁判法院24日宣判2014年「佔領中環」（或稱「雨傘革命」）運動9名被告的刑期，其中戴耀廷、陳健民被判處16個月徒刑，黃浩銘、邵家臻囚8個月；但親中港媒卻聲稱「佔領華爾街元兇」曾經被判處13年監禁，試圖引導輿論風向打壓佔中9子，被另一家港媒踢爆，根本是搞烏龍引述假新聞。

《立場新聞》報導，香港激進建制派社運人士周融等人創立的親中港媒「幫港出聲」本週一發布一篇報導，標題為「溫故知新！ 佔領華爾街元兇囚13年 網民：咁佔領中環呢？」內容宣稱2011年「佔領華爾街」行動的元凶被處13年徒刑，試圖借此事讓網友思考佔中9子的刑期是否過輕。

報導指出，「佔領華爾街元兇囚13年」其實是假新聞，文中男子奧爾森全名為Jeff Olson，當年因在一家銀行門口用粉筆寫下反銀行標語而被起訴，他稱自己的行為是受到「佔領華爾街」行動所啟發，因此並非是「佔領華爾街元兇」，奧爾森也並未被判刑入獄，據2013年美國媒體指出，陪審團當年裁定奧爾森無罪。

美國媒體《赫芬頓郵報》在奧爾森一案裁決前夕，曾在相關報導標題稱奧爾森「面臨13年監禁（Faces 13 Years In Jail）」，中譯報導卻變成被判刑13年，在中國不同網站和討論區流傳，有可能是因此產生假新聞。

《立場》也指出，香港有不少親中派人士也曾因此「中鏢」，引述這則假新聞以打壓泛民派，包括親中派專欄作者屈穎妍25日發表質疑佔中9子刑期過輕的文章、去年2月民建聯葛珮帆的專欄，指出黃之鋒、羅冠聰和周永康上訴成功恐衝擊香港法治。

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