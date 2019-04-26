金恐怖！北韓也傳非洲豬瘟 南韓：將協商共同防疫

2019-04-26 00:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國、蒙古、越南等亞洲國家接連引爆非洲豬瘟疫情，近來有消息指出，封閉的北韓也傳出非洲豬瘟疫情，對此，南韓表示將會協商共同防疫。

綜合外媒報導，北韓平壤多名消息人士23日說，非洲豬瘟已在平壤郊區開始流行，自2月中旬以降，平壤北部兄弟山、勝湖等地接連傳出非洲豬瘟疫情，許多家豬死亡。

據消息來源指出，北韓政府從2月底起就全面禁止豬肉流通銷售，民眾卻在市場上偷偷賣豬肉。消息來源說，可能是病死豬或撲殺的豬肉變得便宜，有許多人購買。

聯合國糧農組織（FAO）已於4月15日將北韓列入面臨非洲豬瘟威脅程度「非常危險名單的國家之一。對此，南韓統一部說，南韓將選定合適時機，向北韓提議合作防疫的必要性。

非洲豬瘟雖對人體無害，但一旦傳入南北韓，將造成嚴重的畜牧業、養殖業損失。消息傳上網路論壇，鄉民紛紛說，「豬屍朝鮮？」、「南韓烤五花會不會不見？」、「跟強國國土連接的國家淪陷只是時間早晚的問題」。

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