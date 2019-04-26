傳北韓4名外交人員因川金二會破局遭槍決

2019-04-26 00:07

〔中央社〕南韓媒體今天報導，據日本專門披露北韓消息的媒體亞洲新聞社（ASIA PRESS）24日報導，北韓居民中有傳聞，北韓外務省4名幹部因河內川金二會失敗而被問責並遭槍決。

南韓「朝鮮日報」今天在外交安保版指出，日本亞洲新聞社引述多位北韓消息人士的言論報導：「北韓居民間流傳著本月初，在北韓勞動黨中央黨及人民武力省幹部的注視下，駐越南河內大使館員工和外務省幹部4人在平壤被槍決的傳聞。」

有關槍決的傳聞指出，他們今年2月在河內舉行川金二會當時涉嫌收受錢財，提前向美方透露了談判情報。

報導指出，此前北韓曾就此事，對負責河內川金二會實務談判的國務委員會對美特別代表金赫哲和統戰部統一策略室室長金聖惠問責。金赫哲在上月舉行的北韓最高人民委員會代議員選舉當選人名單中被除名。

不過，亞洲新聞社報導，外務省人士在最近大會等場合遭到排擠的情況並不明顯，是否真有進行處罰也難以確認，北韓當局為了最低限度降低金正恩名譽掃地的風險，不排除故意散播「河內談判破裂歸咎於外務省幹部的不正當和背叛行為」傳言的可能性。

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