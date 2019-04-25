熱帶雨林破壞加劇 去年3.3個台灣消失

2019-04-25 23:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國的世界資源研究所（World Resources Institute, WRI），今（25日）發表報告，2018年全球的熱帶地區消失了1200萬公頃的植物覆蓋面積，約為3.3個台灣大，其中包含360萬公頃的原始熱帶雨林，並呼籲世界各國控制樹木砍伐數量，以維持地球生態平衡。

世界資源研究所表示，去年的砍伐面積是從2001年開始計算數據以來第4高，其中原始熱帶雨林就減少了360萬公頃，這是從數百年至數千年前就已形成的森林，在環境系統平衡中佔有重要地位，這些巨大的樹木儲存了可觀的碳元素，防止全球暖化，同時形成豐富的生態系，提供各種動植物的棲地。而原始熱帶雨林只要受到砍伐，就無法恢復原本的狀態。

根據報告，損失林地面積最多的國家是巴西（Brasil），達135萬公頃，成長速度最快的是迦納（Ghana），砍伐面積較前年增加了60%。報告並表示，現今有數百個企業或國家承諾2020年前減少砍伐樹木數量及碳排放量，但並非都確實朝這方向發展。人類必須在不可挽回的局面出現之前，盡可能的保護氣候與生態。

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