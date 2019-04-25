南韓8歲童遭性虐大小腸流出 電視台不顧違法公布惡狼長相

2019-04-25 23:08

〔即時新聞／綜合報導〕南韓2008年發生震驚社會的性侵事件，8歲女童娜英（化名）被性虐至重傷甚至大、小腸流出，終生得使用人工肛門與尿袋，由於犯人趙斗淳（音譯，조두순）將在明年底出獄，南韓MBC電視台24日不顧違法毅然公布犯人正面照片。

綜合媒體報導，南韓MBC電視台節目《真實探索隊》24日探討性侵犯重回社會與趙斗淳將在明年底出獄的問題，節目更違法公開趙斗淳的樣貌，直言「請在節目中找出國民多數的安全，以及罪犯的名譽及肖像權之中，哪一個更重要。」

根據南韓2010年設立的「特定暴力犯罪處罰有關的法條」，若犯人造成重大傷害，在充分理由下，為保障公眾知情權，可以公開犯人長相，但因條例不追溯過往案例，2008年發生的趙斗淳事件不在此限。

由於南韓民眾擔憂趙斗淳出獄後會對娜英及其家人進行報復，亦可能會傷害其他女童，南韓今年3月通過《關於對特定犯罪者的保護觀察及佩戴電子裝置的法律》，針對再犯率較高的罪犯，出獄後至少180天內要由保護觀察官進行一對一觀察等。

雖然趙斗淳出獄後也適用該法，出獄後需配戴7年電子腳鐐，但MBC電視台仍在趙斗淳出獄前600天，毅然公布他的正面照片，希望社會加強警惕，節目嘉賓還認為，必須公開以青少年和兒童為對象的性犯罪者身分和外貌。

2008年12月11日，娜英在上學途中被趙斗淳誘拐至教會廁所性侵虐待，造成臉部、腹部、骨盆受重創，甚至大小腸流出，身體永久受損，其中肛門和性器官有8成損壞，須安裝人造肛門及尿袋。趙斗淳原本應判刑15年，但他不斷強調自己酒醉和不記得當時情況，因而獲判12年，其刑期將在2020年12月底屆滿。

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