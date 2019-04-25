國際特赦香港分會電腦遭國家級攻擊 駭客與中國有關

2019-04-25 17:24

〔即時新聞／綜合報導〕國際特赦組織香港分會今（25）日表示，該組織遭受「國家級（state-sponsored）」駭客攻擊，員工和捐款人個資可能外洩。鑑證專家查證後發現，攻擊使用的技術與中國政府有關聯。

國際特赦組織香港分會在官方網站發文指出，今年3月15日首次發現分會電腦系統遭受「國家級精密網路攻擊」，國際特赦組織的高階網路保安監察工具發現可疑活動後，網路專家隨即展開行動保護電腦系統，同時就攻擊展開調查。

在首階段調查，有大量證據顯示入侵者屬於一個已知的「進階持續性攻擊」（APT）組織，具充足資源及發展完善的背景，透過不同策略及技術，製造持續的攻擊。

網路鑑證專家查證後發現，攻擊中使用的網路建設和一些先前被舉報、與中國政府有連繫的APT行動有關聯。分會指出，網路攻擊發生之際，中國當局正為限制境內外的非政府組織合作行動。

國際特赦組織香港分會總幹事譚萬基表示，「這次精密的網路攻擊突顯出國家級黑客（駭客）的威脅，亦點出要時常警惕網路攻擊的必要。這些攻擊意圖收集資訊以阻礙我們的人權工作，但我們絕不會因而被威嚇退縮。」

譚萬基表示，他們工作的首要考慮是工作夥伴的隱私和安全。該分會已聯絡所有受影響人士並向其提供協助，確保個人資料安全，也已就事件通知香港個人資料私隱專員公署。譚萬基也呼籲懷疑自身可能受影響者與分會聯繫。

分會指出，由於調查仍在進行，國際特赦組織未能具體提供攻擊範圍詳情，以及精確的攻擊性質。相關內容將列載於在調查完成後發表的技術性調查報告。

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