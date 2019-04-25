諧星當選總統 被分析背後是俄羅斯與烏克蘭的資訊大戰

2019-04-25 11:59

〔即時新聞／綜合報導〕近日烏克蘭總統大選，喜劇演員澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）以73%的超高得票率贏得總統大選，他是政治素人，唯一從政經驗竟是在喜劇「人民公僕（Servant of the People）中扮演總統」，得勝因素受到關注。

綜合媒體報導，澤倫斯基在競選期間，幾乎沒有任何的政見宣傳，僅透過演喜劇、講笑話等方式宣傳，竟得以當選總統，《沃草》認為，整個選戰背後其實俄羅斯與烏克蘭的一場慘烈資訊戰。

據分析，俄羅斯幾乎是把烏克蘭當成網軍的練兵場，各項假新聞不斷的向烏克蘭發動攻擊，即使烏克蘭政府拚命防範，成立資訊政策部，努力封鎖親俄網站，但仍然在大選敗北，前總統波洛申科（Petro Poroshenko）連任失敗，把所有責任都歸向俄羅斯的假新聞資訊戰。

不過，也有外媒分析，烏克蘭的貪腐問題嚴重，民心思變，以致最後讓部戲劇弄假成真，由劇中扮演總統的澤倫斯基當選總統，改寫烏克蘭歷史。

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