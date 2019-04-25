IS暗藏亞洲 斯里蘭卡官員：我們4年內就會被滲透

2019-04-25 12:37

〔即時新聞／綜合報導〕恐怖組織伊斯蘭國（IS）於敘利亞的最後據點遭聯軍奪下，但仍有餘黨持續活動，近期IS坦承犯下了斯里蘭卡連環爆炸案，有報導認為，IS即使失去領土，來自亞洲的成員回國後仍持續散佈激進思想與恐攻技術，可能將從亞洲捲土而來。

據《朝日新聞》報導，伊斯蘭激進組織在東南亞、南亞不斷的擴散，斯里蘭卡副國防部長盧萬（Ruwan Wijewardene）昨（24）日就警告，斯里蘭卡可能3到4年內就會被IS滲透。

斯里蘭卡並非伊斯蘭激進組織在亞洲第一個造成慘劇的地方，如菲律賓南部的民答那峨島的恐怖組織「阿布沙耶夫」（Abu Sayyaf）就宣稱效忠IS，2017年與菲律賓軍隊交戰，造成超過1000名死者；2016年孟加拉餐廳出現歹徒高喊「真主至大」，隨即掃射殺死20名人質；印尼也不斷傳出恐攻事件。

報導指出，更令人擔心的原在中東一帶作戰的東南亞IS成員，回國之後更成為不定時炸彈，印尼國防部長去年推估，來自東南亞的IS成員超過1000人，當這些人回國後開始散佈激進思想以及恐怖技術，恐怕將是一大問題。

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