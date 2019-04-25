大小富豪都出手了！聖母院重建捐款充足 專家指可能超額

2019-04-25 12:02

〔即時新聞／綜合報導〕日前巴黎聖母院大火引起全球震驚，企業家及富豪們亦群起捐款，短短10天內已經募集到7.5億歐元（約新台幣262億元）的重建經費。但經由法國國內專家們的初步估計，這個金額恐怕已經遠遠超過維修聖母院所需的費用。

根據《BBC》報導，聖母院內部的許多珍貴文物都已經投保，但聖母院屬國家所有，因此保險的範圍不包含建築本體，絕大部分捐款將用於重建及修復聖母院建築。代表法國建築經濟學家的「Untec」協會表示，經專家初步估計，在不包含增值稅的前提下，聖母院的維修和復原工作將耗資最多6億歐元（約新台幣210億元）。

有些歷史文物、藝術方面的學者則持不同看法。他們大多認為，由於聖母院的崇高地位和重大價值，修復工作需要極高的專注度以及技術，金額應該要「超過10億歐元（約新台幣350億元）」才對。對於這些質疑，Untec協會理事長Pascal Asselin表示，「我們的初步估計顯示，金額將只會落在3到6億歐元，但後續還需要2、3個月的時間來進行詳細估值」。

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