佔中9子判刑 王丹怒：中共邪惡政權必須推翻

2019-04-25 08:59

〔即時新聞／綜合報導〕為爭取普選，2014年香港發動佔領中環運動，昨天，佔中9子遭判刑，面對如此審判，中國民運人士王丹怒斥中共是邪惡政權，必須推翻，並強調跟這樣的政權勾結的人，最終也必須受到審判！

綜合媒體報導，佔中9子案昨天宣判，陳健民、戴耀廷、朱耀明因為串謀公眾妨擾，遭法院判刑16個月，其中朱耀明緩刑2年，陳健民、戴耀廷即刻入獄；張秀賢被判社會服務令200小時；陳淑莊則因可能需做腦部手術，刑期延後至6月10日宣判。

在宣判之前，大批支持者就已聚集法庭外，向9子表達支持，希望他們不要放棄；宣判後，昨天晚間，在收押所外也聚集大批支持者點蠟燭，要求釋放政治犯。

王丹在臉書上秀出戴耀廷、陳健民、邵家臻、黃浩銘等人即刻入獄的照片，描述自己的情是「悲從心來」，控訴「是什麼樣的邪惡政權，才會把如此溫文爾雅的學者逼迫到走上街頭，然後把他們戴上手銬送入監獄。這是多麼邪惡的一個政權！」

王丹指「中共這樣的政權，必須推翻！跟這樣的政權勾結的人，最終也必須受到審判！」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/