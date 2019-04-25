「五眼聯盟」達共識！美官員：敏感網路不使用華為技術

2019-04-25 07:46

〔即時新聞／綜合報導〕美國呼籲西方盟國禁止華為參與5G網路建設，加強對華為的打壓力道，美國國家安全局高級官員喬伊斯（Rob Joyce）指出，由美國、英國、加拿大、紐西蘭和澳洲組成的情報聯盟「五眼聯盟」（Five Eyes）正進行網路安全會議，他強調，「敏感網路技術不會來自對我們構成威脅的國家，無論是中國、華為還是其他國家」。

根據《美國之音》報導，英國格拉斯哥（Glasgow）日前舉辦一場網路安全會議，為期兩天的會議中聚集了「五眼聯盟」成員國的官員和產業領袖，喬伊斯在會議中指出：「我在這裡看到的是，所有人都在討論一個現實問題，那就是如何定義敏感網路。」並強調「五眼聯盟」成員國已團結在一起，那些敏感的網路技術不會來自「對我們構成威脅的國家」，無論是中國、華為還是其他國家。

由於英國先前傳出將「有限度」的開放華為進入英國，英國國家網絡安全中心主任馬丁（Ciaran Martin）表示，圍繞華為的任何分歧，都不會威脅到「五眼聯盟」盟國之間的情報共享。

馬丁也在網絡安全會議上指出，無論會議最終針對華為達成或宣布什麼樣的決定，整個議程都是致力於改善標準和監控，藉此加強這些關鍵系統的安全性。

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