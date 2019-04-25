歐洲立場分歧 面臨中國一帶一路考驗

2019-04-25 00:54

〔中央社〕第2屆「一帶一路」國際合作高峰論壇25日北京登場。這將是近一個月來歐洲和中國第3次正面交手，面對亟思展現全球影響力的中國，歐洲各國立場分歧，更添情勢複雜性。

儘管部分歐洲聯盟（EU）成員國領袖「不合群」，選擇親赴北京出席論壇，但其中以樂於惹惱布魯塞爾當局的疑歐派和民粹主義者占多數，包括義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）和匈牙利總理奧班（Viktor Orban）。選擇到北京「共襄盛舉」的還有缺乏資金的歐洲國家領導人。

德國、法國和多數歐盟國家僅派遣部長級官員出席。一些外交官員私底下對破壞歐盟團結對抗中國的成員國不假辭色。

一名歐盟資深外交官告訴法新社：「成員國間的關係趨於複雜的風險很高。」

中國國家主席習近平上個月訪問歐洲三國，重頭戲即是與義大利簽署「一帶一路」合作協議，使義大利開七大工業國集團（G7）先例。義大利此舉惹火華府和多數歐盟成員國。

不過，一些中國觀察家和官員認為，沒有必要誇大北京在義大利取得的「突破」。

倫敦大學亞非學院（SOAS）中國研究所所長曾銳生（Steve Tsang）指出：「義大利的例子比較像是聯合政府當局向歐盟比中指。」

「如果有個別成員國試圖利用一帶一路倡議對歐盟或其他成員國施壓，北京將會非常樂於配合。」

緊接在習近平之後，中國總理李克強也赴歐。儘管布魯塞爾宣稱，說服李克強簽署聯合聲明並承諾進一步開放中國市場，是歐盟一大勝利，但李克強隨後在克羅埃西亞出席由12個歐盟成員國和5個巴爾幹半島國家，加上中國所組成的17+1高峰會，藉此平台擴大、深化「一帶一路」在歐洲的發展。

其中一個共同計畫就是連接中國擁有的希臘彼里夫斯港（Piraeus）和歐洲的心臟地帶，並由中國企業和勞工建設巴爾幹半島境內多數基礎設施。

不過，也有專家認為，中國推動「一帶一路」主要是為了出口過剩產能。

智庫「歐洲國際政治經濟研究中心」（ECIPE）學者李．牧山浩石（Hosuk Lee-Makiyama）指出，「一帶一路」倡議「常被視為中國擴大自身影響力的灘頭堡，但這終究不是諾曼第登陸，而是（發放）折價券」。

李．牧山浩石認為，與其說「一帶一路」是外交倡議，不如說是「低價傾銷」。

「中國好像在說，我們有很多水泥、營建設備和勞工。我們真的可以為你們蓋點東西。」

無論如何，歐盟仍有可能團結，讓北京不悅。兩年前，在首度舉行的北京「一帶一路」論壇上，許多歐盟成員國即拒絕簽署中國提出的貿易聲明。

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