蘇嘉瓦瑞當選索羅門總理 引發首都暴動

2019-04-24 23:28

〔中央社〕索羅門群島前總理蘇嘉瓦瑞當選索國新任總理，今天引發首都荷尼阿拉發生暴力抗議，當局部署鎮暴警察以維持秩序。

根據法新社報導，目擊者說，蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）獲得國會議員支持，第4度當選總理創下紀錄後，首都荷尼阿拉的唐人街及該市至少另一個地區也陷入動盪。

商店與辦公室紛紛關門，索羅門群島警察署（Royal Solomon Islands Police Force）呼籲當地居民「回家」，社區領袖則呼籲民眾冷靜。截至今天下午前，暴動集中在荷尼阿拉的庫庫姆區（Kukum）。

索羅門群島月初舉行國民議會選舉，沒有一黨贏得過半席次，蘇嘉瓦瑞在有爭議的決勝獲得國會50席中34席的支持再度當選總理，而他的反對者則加以杯葛。

64歲的蘇嘉瓦瑞發表簡短聲明說，「上帝」成就這次的選舉結果。

這是2017年澳洲領導的國際維和任務結束後，索羅門首度舉行大選，外界擔憂這個島國的政局將再度一觸即發。

自從1978年脫離英國獨立後，索羅門群島不斷陷入種族緊張與政治暴力之中。

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