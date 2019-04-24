聲援「佔中9子」 香港收押所外燭光集會要求釋放政治犯

2019-04-24 22:05

〔即時新聞／綜合報導〕香港法院今（24日）宣判佔中案各名被告刑期，其中戴耀廷、陳健民、邵家臻及黃浩銘被判即時入獄。對此，數百名民眾晚上在荔枝角收押所外集會聲援，要求釋放政治犯。

臉書粉專「社會民主連線」表示，香港民眾今晚聚集在荔枝角拘押所外，舉行燭光集會，聲援佔中9子。目前集會人數已超過預期，荔枝角收押所門外和附近的巴士站都擠滿人潮，大會準備的1000支蠟燭也已發完。

綜合港媒報導，被判刑但獲緩刑的「佔中」發起人之一的朱耀明、同獲緩刑的民主黨前主席李永達和泛民知名成員李卓人和梁家傑等人，均有出席晚會。朱耀明在晚會上說，很希望能與另外兩名發起人戴耀廷、陳健民一起，這是他們在民主抗爭路上最光輝的時刻，是代替眾人走苦路。朱耀明也提到，早上送別（被判即時入獄的）4人時，他在囚車上看到的不是4名囚犯，而是4顆「照亮黑暗大地的光」。

其中，《立場新聞》則於臉書張貼邵家臻和黃浩銘的「判刑之日．重溫前話」系列受訪影片，分享2人各自心境。邵家臻表示，對監禁已有準備，難以放下的不是議席、教席，而是年邁的母親，他希望媽媽明白，可能失去自由的兒子，沒有做錯；黃浩銘則向女友表示要「保重身體」。

報導指出，「佔中」發起人戴耀廷和陳健民被判處即刻入獄16個月，此外，立法會議員邵家臻和社運人士黃浩銘即時入獄8個月，其他4人各被判處社會服務令或緩刑，至於立法會議員陳淑莊因要接受腦部手術，法官延至6月10日宣判。

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