泰國落地簽免費延長至10月底 台灣旅客受惠

2019-04-24 19:27

〔中央社〕為持續刺激觀光市場，泰國內閣會議今天通過包括台灣在內等21個國家和區域的旅客赴泰落地簽證免費再延長6個月，期限到10月底。

泰國政府去年11月通過免落地簽證費提案，21個國家和區域的旅客，在抵達泰國後申請落地簽證可免除2 000泰銖（約新台幣1900元）費用，可停留15天。

免落地簽證費實施期間最早是自去年11月15日到今年1月13日。今年1月初泰國內閣會議決定延長這項措施到4月30日。

泰國內閣會議今天又通過決議，包括台灣在內等21個國家和區域的旅客赴泰落地簽證免費再延長，從5月1日起到10月31日。

泰國大選已在3月24日投票，選舉委員會最晚要在5月9日公布正式的選舉結果，屆時誰來組閣就會比較明朗。

泰國副總理宋奇（Somkid Jatusripitak）日前指出，未來三個月是新政府組成的時期，各方投資者會採取較為觀望的態度，而觀光業將會是未來三個月經濟成長的主力之一。

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