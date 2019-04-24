英美不認同香港佔中案判決 中國跳腳：外國無權干涉

2019-04-24 18:13

〔即時新聞／綜合報導〕香港為爭取普選，2014年發生「佔中運動」，該案今判決出爐，9名被告罪名成立，2名被告被判處16個月有期徒刑並即刻發監；英、美等國在香港的領事館不認同判決，但中方強硬表示外國無權干涉中國內政。

綜合外媒報導，美國駐香港總領事館在判決公布後隨即發表聲明，美方認為港府應包容各界聲音，尊重不同意見，此判決會箝制《香港基本法》給予的香港居民權利，香港人應有集會、言論自由；英國駐香港總領事館也指出，香港人有《中英聯合聲明》保障自由，這種判決未影響到香港民眾權益。

中國外交部發言人耿爽今（24）日在例行記者會中，對於英、美等民主國家的意見感到不以為然，他認為，香港是中國版圖內的特別行政區，港務是屬於全中國的內政問題，中國政府堅決反對所有外國勢力干涉中國內政。

香港法院宣判有罪的9名被告中，戴耀廷、陳健民「串謀作出公眾妨擾罪」、「煽惑他人作出公眾妨擾」，首控罪16個月，第二控罪8個月；裁定朱耀明「串謀作出公眾妨擾罪」，判刑16個月，緩刑2年。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/