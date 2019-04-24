老爸要走、兒子想躲 父子牽手過馬路雙雙遭撞飛

2019-04-24 15:32

〔即時新聞／綜合報導〕多米尼加首都聖多明各（Santo Domingo）日前發生一起離奇死亡車禍，一對父子攜手穿越馬路時，老爸想往前走，兒子卻駐足不前，兩人在一陣混亂中遭迎面駛來的轎車高速撞上，雙雙殞命。

綜合外媒報導，這起事件發生在上週五（19日）晚間，56歲父親羅莎（Maximo Rosa）與27歲的兒子哈姆雷特（Maximo Hamlet Rosa）兩人先是在安全島上駐足，待身側來車駛過後，父親拉著兒子的手欲步行至道路另側，不料兒子卻發現還有車輛高速駛來，拉著父親的手不願通過。

影片畫面顯示，兩人在路中央短暫拉扯後，各自朝對方的方向前進，結果不偏不倚又撞到彼此，一陣混亂中，轎車已駛到他們身前，當場將父子兩人高速撞飛，其中一人還被輾於車下。

報導指出，事發後兒子當場死亡，父親送醫後宣告不治，肇事駕駛一度逃逸，不過隨後便向警方自首，目前整起事故正由警方調查中。

相關影音：

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/