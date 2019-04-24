六四中槍學生張健突傳病逝 享年48歲

2019-04-24 13:54

〔中央社〕在六四天安門事件中槍的中國民運人士張健，傳出於15日返回巴黎的班機上因肝腹水導致昏迷，飛機緊急在德國降落，送醫搶救後仍宣告不治，享年48歲。

同為異議人士的張健友人韓榮利，於巴黎時間23日上午11時許在推特（Twitter）發表上述訊息，並表示這項消息是由法國駐德國大使館通知法國警方，再轉告張健的房東才獲知的。

張健1970年11月11日出生於北京，中國大陸1989年爆發民運時，他就讀於北京體育學院，並擔任天安門廣場學生糾察隊總指揮。

當年6月4日凌晨，解放軍鎮壓抗議民眾時，張健遭連開3槍，左大腿骨被打碎，子彈留在體內19年一直未取出，直至2008年11月22日，才在巴黎才取出。對此，他曾表示自己就是中共六四屠殺的活見證。

在六四事件過後，張健經歷抓捕逃亡，在中國大陸隱姓埋名12年之久。直到2001年，因為參與北京計程車司機維權事件身分曝光，隨後流亡法國，獲政治庇護，繼續參與領導海外民運工作，並擔任民主中國陣線副主席。

對於張健病逝，六四學生領袖王丹今天也在臉書（Facebook）發文表示震驚和悲哀。

他表示，多年來，兩人有時候觀點一致，有時候也有不同意見，「但在我眼裡，他始終是我的戰友。我們擁有共同的過去，和共同的期待。現在，他休息了。留下我們，擦乾淚水，還是會繼續堅持下去。張健安息！」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/