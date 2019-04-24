中國造艦並非美軍最大挑戰 學者：更需注意中國飛彈

2019-04-24 10:52

〔即時新聞／綜合報導〕中國昨日在青島舉行中國人民解放軍海軍成立70週年的海上閱兵活動，中國海軍派出包括「遼寧號」航母在內的32艘軍艦和39架軍機參加閱兵，中國建造海軍艦艇的速度也引起各國關注，不過美國智庫蘭德公司（Rand Corporation）國際與防衛資深分析員何天睦（Timothy R. Heath）指出，中國所大量建造的水面艦艇對美國來說並非最大挑戰，美國應該注意的反而是中國的地對空飛彈系統和反艦飛彈系統。

根據《美國之音》報導，何天睦指出，中國雖然建造了很多水面艦艇，但在現代飛彈的射程及精準度不斷提高之下，水面艦艇的生存率令人憂心，這也是美國官員擔憂美軍航母及艦艇是否能在戰場上存活的原因，所以中國雖然持續造艦，對亞洲地區存在優勢，給鄰國帶來挑戰，但中國這些水面艦艇對美軍來說不是一個特別需要擔心的問題。

何天睦認為，比起水面艦艇，中國的中國的地對空飛彈系統和反艦飛彈系統帶給美軍的挑戰更大，而中國除了保衛近海以外，中國海軍也在通過提升海軍能力擴大它在地區的存在。何天睦提到，中國正依靠海軍和海岸警衛力量、海上民兵力量來強化中國對其海上權利與利益的保護，還企圖將其存在與防禦能力擴張至第二島鏈。

而中國海面力量除了在近海航行之外，也正在印度洋上展活動，何天睦指出，儘管目前中國海軍在印度洋地區的巡邏行動非常有限，但我們正看到這樣的行動不斷地增多。

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