埃及修憲公投壓倒性通過！ 現任總統有望執政至2030年

2019-04-24 12:31

〔即時新聞／綜合報導〕經過長達3天的全國公投，埃及全國選舉管理局（National Elections Authority）在當地時間23日發表公投結果，埃及人民以壓倒性的88.83%贊成票比例通過修憲案，此案將進一步鞏固現任總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）的權力，同時讓他有望持續執政至2030年。

根據《CNN》報導，此次共有14項憲法修正案交付全民公投，埃及國內在20日至22日舉行長達3天的全國性公投。其中1項修正案將使總統任期由現行的4年延長至6年，並且讓塞西在2024年任期屆滿後，得以繼續競選連任至2030年。

另1項修正案將建立1個全新的立法組織「參議院」，與現有的眾議院共同參與立法過程。且總統得以直接指派參議院中1/3的議員席次，藉此進一步鞏固塞西在立法部門的權力。

埃及全國選舉管理局局長Lashin Ibrahim在公投結果記者會上表示，「這次公投呈現了『最好的結果』，讓埃及的未來充滿希望，同時顯示我們已經從重建國家和試圖民主化的歷程邁入鞏固民主的重要階段」。

但許多異議人士指責，政府在公投前對選民施加壓力，要求選民投下贊成票。反對派國會議員Ahmed al-Tantawi就指出，有不少選民遭到恐嚇、買票等可能造成結果不公的行為。甚至有異議人士貼出照片佐證，指出有1箱又1箱的民生物品被分發給已經投完票的選民。但當局否認這些指控，並且表示沒有收到任何關於違規行為的申訴。

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