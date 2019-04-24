你仍不愛吃早餐？美歐研究：不吃者易罹心血管病

2019-04-24 07:31

死亡率較吃早餐者高87％

〔編譯孫宇青／綜合報導〕早餐是多數現代人最容易忽略的一餐，但《美國心臟病學會期刊》（JACC）22日發表的研究指出，不吃早餐的人因心血管疾病死亡機率，比習慣吃早餐者高出87％。歐洲心臟病學會（ESC）旗下期刊《歐洲預防心臟病學雜誌》18日刊登的研究也顯示，心血管疾病發作一個月內，不吃早餐或睡前才吃晚餐，會使心血管疾病復發風險提高到4至5倍。

美國愛荷華大學流行病學系助理教授鮑偉（Wei Bao，譯音）領導的團隊，利用「美國國家健康與營養調查研究」（NHANES）在1988年至1994年期間，針對6550名40歲至75歲民眾吃早餐習慣紀錄分析，59％民眾天天吃早餐；25％偶爾吃、偶爾不吃；10.9％很少吃；從來不吃者則佔5.1％。

這些研究對象調查當下均未罹患心臟病，在持續至2011年追蹤期間，2318人死亡案例中有619人死於心血管疾病。

罹患心臟病機率高出59％

此外，相較於天天吃早餐者，完全不吃早餐者因心血管疾病死亡的風險高出87％，因其他病因而死的風險也高出19％。習慣略過早餐不吃的人，罹患心臟病的機率也高出59％，中風機率更高出至少3倍。

不過，美國伊利諾大學營養學副教授瓦拉迪（Krista Varady）認為，研究對象的不良生活習慣，例如抽菸、酗酒、運動不足、營養不均等，也都可能提高心血管疾病風險，應納入考量。

《歐洲預防心臟病學雜誌》調查113名因「ST時段上升心肌梗塞」（心電圖檢查上有明顯ST波段上升，STEMI）就診的患者，分析發現這些患者平均60歲，73％為男性，其中有近六成患者不吃早餐，約五成很晚才吃晚餐，兩種習慣皆有者佔41％。

不吃早餐定義為，午餐前除咖啡、水外，沒吃其他食物；晚飯太晚的定義為，晚飯距就寢時間不足2小時，且每週至少3次。

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