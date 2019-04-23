新加坡最高學府女學生洗澡遭偷拍 警竟佛心沒法辦色狼…

2019-04-23 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡國立大學（NUS）去年11月爆發一起偷拍案件，該校1名女學生在浴室遭色狼偷拍，嚇得急報警，然而警方調查後，竟得知色狼是被害人朋友的男友。警方今（23）日公開說明，認為男子有悔改之意，因此以嚴厲警告取代移送法辦，讓女學生憤而不平，無法接受結果。

據《聯合早報》報導，去年11月25日凌晨，就讀大眾傳播系4年級的23歲馬姓女子在宿估淋浴後，要拿毛巾時，赫然發現浴室隔間下方有手機正在偷拍，嚇得立刻大喊，隨後通報宿舍委員會和保全前來處理。

事件發生後，馬女收到朋友私訊，才得知色狼是朋友的男朋友，男子承認偷拍，聲稱受到色情片影響，還強調自己是首犯，希望馬女不再追究。但馬女為了防範偷拍事件再次發生，決定報警。警方經2個月調查，認為男子願改過自新，因此僅給予嚴厲警告。

警方今天公開說明，男子僅23歲，是新加坡國立大學化工系3年級學生，有悔過之意，因此只給予嚴厲警告，但若一年內他再有其他犯罪行為，將一併移送法辦。此外，校方也讓男大生停學1學期，強制接受輔導、不得進入宿舍以及寫道歉信思過。但馬女說，男子有實習工作長期不在校，這種處分對他影響不大。

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