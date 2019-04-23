英國路易王子1歲生日 凱特王妃幫拍萌照 張嘴露牙超可愛！

2019-04-23 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕英國威廉王子（Prince William）和凱特王妃（Kate Middleton）的第3個孩子路易王子（Prince Louis）今天滿1歲，肯辛頓宮特別公布幾張由凱特王妃親手為路易王子拍的照片。照片中路易王子露出2顆門牙在綠地上爬行，可愛模樣馬上擄獲民眾的心。

綜合外媒報導，路易王子於2018年4月23日出生，今天是他的1歲生日。為了慶祝這個特別的日子，肯辛頓宮特別公布了幾張路易王子的照片。

肯辛頓宮表示，這些照片都是凱特王妃本月在諾福克郡（Norfolk）的家中拍攝的。照片中，路易王子穿著紅色毛衣在綠地上爬行，嘴巴張得大大的，笑得很開心。

另一張照片，路易王子則是穿著藍色小狗毛衣，露出2顆小門牙，他無辜的大眼睛加上紅嫩嫩的雙頰，讓英國民眾直呼好可愛，也有民眾稱他和哥哥喬治王子長得很像。

路易王子是英國皇室的第5順位繼承人，他還有一個5歲的哥哥喬治王子（Prince George），和3歲的姐姐夏綠蒂公主（Princess Charlotte）。

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