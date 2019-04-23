迪士尼員工生活吃緊 CEO卻年領20億 繼承人批「太扯」

2019-04-23 23:38

〔即時新聞／綜合報導〕迪士尼樂園的員工生活很吃緊，然而迪士尼執行長艾格（Bob Iger）光是去年便入帳近6600萬美金，遭批「為什麼不給員工加薪」。

綜合外媒報導，艾格去年年薪高達6560萬美金（約新台幣20億元），薪資是去年工資中位數的1424倍。迪士尼的財產女繼承人阿比蓋爾．迪士尼（Abigail Disney）看不下去，忍不住大呼艾格這樣真的「太扯」。

去年調查發現，迪士尼樂園中多達10分之1的工人無家可歸，3分之2的人三餐不繼，迪士尼樂園當時還回應「研究結果不科學」。阿比蓋爾表示，經過計算，就算艾格為所有員工加薪15％，都還有1000萬美金（約新台幣3億元）；而迪士尼的高階主管就算砍了一半的薪水，也不會對他們的生活水準造成任何影響，頂多少買了一間房子或另一艘遊艇罷了。

阿比蓋爾強調，自己並非對艾格進行人身攻擊，甚至覺得對方是好人，只是有這麼高額的薪資報酬「正在腐蝕社會」（corrosive effect），因此她呼籲高階主管為員工加薪，而非給一次性獎金。

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