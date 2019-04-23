不怕「被消失」！ 中國獨立記者高瑜刑滿：將繼續評論當局

2019-04-23 19:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國獨立記者高瑜，2014年因「為境外非法提供國家秘密罪」遭判監5年，獲批監外執行。今日刑滿，她接受《香港電台》訪問時表示，她在法庭上從沒有認罪，當時央視播出的認罪片段是造假。重獲自由後，她會繼續評論中國問題，就算再次入獄也不怕。

根據《香港電台》報導，2014年4月，中國獨立記者高瑜因「為境外非法提供國家秘密罪」被北京警方逮捕。案件於2015年進行審判，高瑜本來被判監7年，經過上訴，法庭認為她認罪並悔過，減刑為5年。因高瑜患有嚴重疾病，法院准予高瑜監外執行。

根據中國媒體說法，高瑜通過他人獲得了一份中共中央機密文件的影本後，將內容錄入成電子版，並將該文件用網路提供給某境外網站負責人，該網站將文件全文刊登。

高瑜今日刑滿，她接受《香港電台》的採訪表示，當局沒有足夠證據能起訴她。高瑜說，當初她是在「百度網」下載一份關於禁止談論普世價值和新聞自由的中共「七不講」文件，她不認為這是國家機密，中國當局亦無法證明她轉發文件給外媒。她透露自己曾和中國當局談判5個半月，最後仍被定罪。

央視曾經播出高瑜的認罪片段，畫面中她被馬賽克遮面，承認自己做的是「違反法律的事」、「我是誠心誠意接受教訓，而且要認罪」。高瑜聲稱這片段是造假，她從未接受過對方訪問，而且上庭時從來沒有認罪。

高瑜表示，刑滿後她可能暫時會到國外休息，並總結她過去75年的人生，籌備自傳。高瑜亦希望能夠繼續評論中國問題，就算再次入獄也不怕。她說：「每個中國正直的知識分子，關心民眾、關心國家前途命運的知識份子，都有這種可能，時不時可能又要失去自由，坐監獄，我現在對坐監獄我當成平常事，沒有甚麼可怕的」。

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