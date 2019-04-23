這次有共識！中國網友諷韓國瑜「真的噁心」

2019-04-23 21:50

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今（23）日上午發表5點聲明，聲稱沒意願參加國民黨現行的初選制度，也引起中國網友熱烈討論，甚至有中國網友直言「真的噁心」。

一名中國網友在中國社群網站「天涯論壇」發文，針對韓國瑜今日5點聲明做出評論，認為「韓國瑜老早就想選了，礙於剛當高雄市長，一年還沒有做滿，吃相難看，於是寄望於國民黨徵召」，更驚訝表示「韓國瑜之前扭扭捏捏，因為一腳踏空，忍不住公然要求黃袍加身，也算奇觀」。

底下許多中國網友不諱直言，附和表示「小丑政客」、「現在看韓國瑜真的噁心，要選不選的，扭扭捏捏」、「蠻噁心的，看來也不是什麼好鳥」、「下面進入國民黨擅長的內鬥表演」、「說的對，李佳芬怎麼有臉指責別人背後開槍」。

中國網友的反應被轉發到PTT上後，也引起台灣網友驚訝「其實大家想的都差不多」，並在文章底下熱烈討論，表示「習下韓上，中國發大財」、「難得中國人比台灣人看的更清楚」、「他們評論自己國家的事都在裝傻跟裝瞎」、「看的再清，沒選票也是屁」。

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