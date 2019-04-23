北愛記者中彈身亡 新愛爾蘭共和軍道歉

2019-04-23 19:31

〔即時新聞／綜合報導〕英國北愛爾蘭的倫敦德利（Londonderry），在本月當地時間18日晚間，民族主義者在抗議活動中與警方發生衝突，過程中一名女性記者麥奇（Lyra McKee）遭流彈命中身亡，今（23日）新愛爾蘭共和軍（New IRA）發表聲明，表示應對麥奇的死亡負責，但也認為是因警方挑起爭端才引發悲劇。

綜合媒體報導，上週四（18日）晚間，追求北愛爾蘭獨立的民族主義組織新愛爾蘭共和軍，在抗議活動中與警方發生衝突，一名29歲的女性記者麥奇站在警方陣營中，遭到流彈命中身亡。今日新愛爾蘭共和軍在愛爾蘭時報（The Irish News）上發表聲明，表示應對麥奇的死負責。

根據報導，新愛爾蘭共和軍表示，他們對於麥奇，以及她的伴侶、親人、朋友表示誠摯的歉意。並說明是因為全副武裝的英國部隊挑起紛爭，他們是基於正當防衛才會造成悲劇。而案發當時因涉嫌開槍而被捕的2名男子已被釋放。

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