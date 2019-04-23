哈利梅根寶寶即將出生 王室傳記作家：極具歷史意義

2019-04-23 21:09

〔即時新聞／綜合報導〕英國哈利王子與非裔混血的美國女星梅根結婚，是首次有非裔血統的成員加入英國王室。如今梅根即將臨盆，兩人的孩子將成為此高階層的第一位混血兒，王室傳記作家評論：這個孩子的到來「將極具歷史意義」。

根據《路透》報導，去年5月，英國哈利王子與美國女星梅根結婚。自從哈利公布戀情後，關於梅根的種族背景就一直爭議不斷，負面的評價居多。梅根的母親是非裔美國人，父親是白人，從小梅根就因種族問題飽受歧視。2016年底，當哈利王子初次向外界宣布他們約會的消息時，哈利罕見地譴責媒體報導中的種族主義及歧視。

梅根再過幾週即將生產，她與哈利的孩子將會是英國王位第7順位繼承人，這也是英國王室史上此高階層的首位混血兒。王室傳記作家約瑟夫（Claudia Joseph）告訴路透社：「這個孩子的出生極具歷史意義。」約瑟夫更表示：「無論是女孩或男孩，他都將是英國王室第一個具有非美血統的孩子。」

但也有人對於這種說法不以為然。英國伯明翰城市大學的社會學教授安德魯斯（Kehinde Andrews）表示，他不太確定這個新成員會對種族平等有何改善。他說：「種族主義非常糟糕，但卻又如此根深蒂固，我們用它來看待所有事情。因此任何看起來正向的符號都會讓我們過度慶祝，像是歐巴馬成為美國總統、電影《黑豹》的成功令人興奮……」

他指出：「我們經常遇到類似的「進步」時刻，但當我們坐下來分析發生什麼變化時，會意識到這根本就不具任何意義，沒有任何事物被改變。」

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