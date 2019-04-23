別想跑！ 北韓在與中國邊界設立人形標靶 威嚇脫北者

2019-04-23 20:29

〔即時新聞／綜合報導〕國際對北韓的經濟制裁仍然持續中，使得想脫離北韓的人持續增加，而北韓當局為了阻止國民脫北，在北韓與中國的邊境設立鐵絲網，並架起人形標靶威嚇想脫北者別輕舉妄動。

根據《朝鮮日報》報導，東亞大學研究北韓專家姜東完教授最近出版《他們的平壤》的新書中的照片，是去年姜東完在去年12月至今年2月間，北韓國民在北韓與中國邊界所拍下的生活狀況，照片中可以看到在邊界立起幾具手腳遭向後反綁的人形標靶，據說這些靶子都是北韓邊境軍人練習射擊用，姜東完對此表示：「我曾間接聽說北韓當局下達命令，要求軍人立即擊斃被稱為叛國賊的脫北者，但實際目睹這情形還是第一次，這些標靶是為了軍人對脫北者射擊練習所架，也是對表示會對脫北者開槍的實際警告。」

姜東完還拍下了在鴨綠江旁佈滿鐵絲網與北韓軍人，他表示：「在2018年4月兩韓領袖會談後，人們把注意力集中在平壤而非北韓，邪惡的獨裁者被美化為有人格與懂禮貌的人物，但在北韓與中國邊界的『人民樂園』中，並無人民的存在。」

北韓《勞動新聞》昨日報導，本月21日北韓當局在平安南道、咸鏡北道、兩江道和羅先市舉行了「自力更生群眾大會」，目的為向國民傳達面對國際的經濟制裁，要有準備過苦日子的心理準備。

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