中國公布豬瘟疫情 離譜數字遭質疑「美化過了頭」

2019-04-23 16:21

〔即時新聞／綜合報導〕中國無力控制非洲豬瘟疫情，恐連帶在各國引發不可逆之災難。中國農業農村部今天上午指出，中國23個省份非洲豬瘟疫情已經解除，累積撲殺生豬數量僅102萬頭，然有鄉民列舉我國1997年防堵口蹄疫相關數據作為對照，質疑中方公布的數據與事實有巨大出入。

中國農業農村部今天上午10時舉行記者會，畜牧獸醫局副局長王俊勳被問及非洲豬瘟疫情現況時表示，截至4月22日，中國共發生129起非洲豬瘟疫情，目前累計撲殺活豬達102萬頭。他強調，年初至今僅有30起新疫情，並有23個省份的疫情已告解除，「豬瘟防控工作雖然嚴峻，但現況相當樂觀」。

然而，中國當局今天公布的數據，與外界此前掌握的情報及結論相去甚遠，英國《金融時報》近日刊文指出，中國豬瘟疫情可能導致1.3億頭豬被撲殺，佔豬隻總數3成左右。此外，由於目前尚無非洲豬瘟有效疫苗，在不大規模撲殺的前提下，外界認為，中國當局控制疫情擴散行動的成效恐不彰。

消息傳至PTT後引發熱論，有鄉民舉例指出，1997年口蹄疫大流行時，台灣在短短4個月內撲殺385萬頭豬，占了全台豬隻總數3成，付出了相當慘重的代價，最終才成功防堵疫情。相較於此，中國聲稱在8個月內撲殺102萬頭後，23省份疫情現已解除，數據顯與事實有巨大出入，質疑當局「美化」過了頭，未來恐無法自圓其說。

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