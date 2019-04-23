爆炸後風聲鶴唳 斯里蘭卡實施緊急狀態

2019-04-23 04:19

〔中央社〕斯里蘭卡今天表示，在當地飯店和教堂遭到炸彈嚴重攻擊後，當局將行使緊急權力。攻擊事件被指為與境外掛鉤的好戰分子發動，造成290人喪生，近500人受傷。

總統辦公室表示，緊急狀態法將自當地時間午夜開始生效，屆時將授予軍警龐大權力，無須法院命令即可拘押和偵訊嫌犯。

瀕臨印度洋的首都可倫坡在21日復活節發生駭人攻擊事件次日，陷入一片緊張。警方表示，市內主要公車站發現了87個引爆裝置，防爆人員在一座教堂附近試圖拆解炸彈時，引發了爆炸。

今晚8時開始實施宵禁。目前尚無任何一方宣稱犯案，但嫌疑集中在激進的伊斯蘭好戰分子。斯里蘭卡人民多半是佛教徒。

根據路透社記者看到的文件，斯里蘭卡警方本月曾接獲線報，指境內一個沒沒無聞的伊斯蘭激進團體可能會對教堂發動攻擊。

這份情報報告的日期為4月11日，記載著某個外國情報機構曾警告斯里蘭卡當局，好戰組織「國家一神教團」（National Thawheed Jama’ut）可能會對教堂發動攻擊。

目前無法確定，斯國當局接獲線報後是否採取或採取了何種因應行動。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/