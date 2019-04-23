斯里蘭卡連環爆 極端伊斯蘭組織NTJ被點名是主謀

2019-04-23 00:30

〔中央社〕斯里蘭卡國內極端伊斯蘭組織「國家一神教團」（National Thowheeth Jama'ath, NTJ）被點名是復活節一連串炸彈攻擊的主謀前，他們最引人矚目的事件就是涉嫌搗毀佛像。

長年與激進的佛教領袖抗爭後，鮮為人知的伊斯蘭激進組織NTJ若是真的攻擊教堂與大飯店，將是他們極大的轉變。

斯里蘭卡政府發言人塞納拉特尼（Rajitha Senaratne）表示，當局相信伊斯蘭組織NTJ發動這一連串的攻擊。

非營利安全分析智庫蘇凡中心（Soufan Center）表示，斯里蘭卡連環爆炸案符合薩拉菲聖戰組織（Jihadi Salafi）其他相關組織攻擊行動的所有「特徵」，尤其是收受外援的地方組織。

其中，令人注目的案件包括公元2000年耶誕節前夕，蓋達組織（Al-Qaeda）與印尼當地的「伊斯蘭祈禱團」（Jemaah Islamiyah）聯手，在印尼犯下爆炸案；以及2005年安曼飯店爆炸案，是由蓋達組織一個附隨組織所策動。

蘇凡中心研究指出：「這些攻擊目的在增加不同信仰之間的緊張關係，並且擾亂當地政府。」

蘇凡中心今年1月公布一份報告指出，蓋達組織和伊斯蘭國要在南亞招募成員，他們的宣傳強調孟加拉、緬甸、印度和斯里蘭卡的穆斯林遭到不公待遇。

佛教徒群起攻擊穆斯林目標數月之後，NTJ成員去年12月被控攻擊凱格勒（Kegalle）地區的佛像。此舉激怒了占斯里蘭卡多數的佛教社群。

NTJ秘書拉齊克（Abdul Razik）被控煽動宗教動亂，數次遭到逮捕。

2016年一件意外事件之後，激進佛教組織BSS領袖葛納納沙拉（Galagodaatte Gnanasara）警告，除非拉齊克遭到逮捕，否則將會有一場大屠殺。葛納納沙拉本人由於恐嚇一名失蹤記者的太太，入獄服刑。

不過，自從NTJ成員據信以鐵鎚搗毀佛像之後，激進化的跡象日益增長。

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