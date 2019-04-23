通俄門案調查結果公布 川普：國會不能彈劾我

2019-04-23 00:22

〔中央社〕美國總統川普今天表示，國會不能為了特別檢察官穆勒調查「通俄門」案的發現以及他意圖妨礙調查而彈劾他。

川普推文說：「唯有重大犯罪和輕罪會導致彈劾。我沒有犯罪（沒有勾結（俄國），也沒有干涉（司法）），因此你們不能彈劾。」

他又說：「犯罪的是民主黨人，不是你們的共和黨籍總統！政治追殺終於要形勢逆轉了。」

穆勒（Robert Mueller）針對俄羅斯是否介入美國2016年總統大選以及川普陣營是否與俄方勾結進行兩年調查後，交出約450頁的報告，刪節版已於上週公布。

報告中證實俄國特工曾試圖干預2016年大選，協助川普擊敗民主黨候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton），包括以駭客侵入電子信箱帳戶。

報告也指出，川普競選團隊利用希拉蕊所受衝擊占便宜，但並未刻意與俄方勾結。

根據調查報告，在穆勒調查期間，川普一再想要阻撓他的工作，但穆勒表示，對於川普是否犯下妨礙司法罪，他無法下定論。

民主黨雖然掌控國會眾議院，但目前大都不願要求對川普展開彈劾程序。不過，眾院擁有大權的幾個委員會都計畫再深入追查這項醜聞，並要求取得完整的穆勒調查報告。

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